Томск, 14 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате взрыва на карьере в Томской области, передаёт 14 января ТАСС со ссылкой на работников центра медицины катастроф региона.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате взрыва в Томском районе Томской области пострадали три человека. Двое из них погибли до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сказал собеседник агентства.

Пострадавший мужчина был доставлен в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи. На данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести.

Что именно стало причиной взрыва, не уточняется.

В апреле ИА Регнум передавало, что трое рабочих оказались под завалами после взрыва в шахте в Краснотурьинске в Свердловской области. ЧП произошло при зарядке взрывчатки для проведения взрывных работ на шахте «Северопесчанская».

В январе на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» в Ширване произошёл взрыв, в результате чего пострадали три человека. Взрыв прогремел в результате попадания снаряда в один из цехов завода.