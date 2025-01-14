Москва, 14 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе нижней палаты парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Законопроект на рассмотрение Госдумы правительство РФ внесло 19 декабря 2024 года. Как следует из пояснительной записки, после принятия закона ещё около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал.

В Госдуме напомнили, что с 1 февраля 2025 размер материнского капитала проиндексируют. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рождён или усыновлён не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рубля. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребёнок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рождённых или усыновлённых начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 835,55 рубля, если до этого не получали сертификат.

По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета в 2027–2030 годы в общем объёме 2,776 трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, согласно бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, его сумма составит 676 тыс. 398 рублей (на первенца).

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей. Планируется, что через три года выплата на первого ребёнка достигнет 1 млн рублей. В ноябре глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что с 2025 года материнский капитал войдёт в состав нового нацпроекта «Семья».

Премьер-министр Михаил Мишустин 18 декабря сообщил, что программа маткапитала по инициативе президента Владимира Путина будет продлена до 2030 года включительно. По его словам, такая мера позволит поддержать ещё почти 5 млн семей. Он напомнил, что за время действия программы маткапитала выделили свыше 14 млн сертификатов.

Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что материнский капитал является уникальным изобретением России. Размер маткапитала постоянно увеличивается, а программа льготной семейной ипотеки продолжает действовать, отметил глава государства.