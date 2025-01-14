Москва, 14 января, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Украинские войска ночью попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow западного производства и беспилотниками. Все они уничтожены, сообщило 14 января Минобороны России в Telegram-канале.

Максим Захаров/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что киевский режим использовал для атаки шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и шесть британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также 31 дрон самолётного типа.

«В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчётами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё две крылатые ракеты Storm Shadow были сбиты над акваторией Чёрного моря, добавили в Минобороны и подчеркнули, что на действия киевского режима, поддерживаемые Западом, Россия обязательно даст ответ.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 13 января губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об отражении массированного ракетного удара со стороны Украины. Средства ПВО уничтожили все цели, пострадавших нет, добавил он.

Ночью и утром 14 января налёты украинских беспилотников отразили в нескольких регионах России: в Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областях и Татарстане.