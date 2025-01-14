Донецк, 14 января, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Нескучное и Терны в ДНР, сообщило 14 января Министерство обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате решительных действий … освобождён населённый пункт Терны … Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Нескучное», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января российские военные полностью освободили город Курахово в ДНР. По информации советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, ВСУ снабжали через этот населённый пункт свои гарнизоны на территории региона, а также на некоторых участках части Запорожской области, временно оккупированных киевским режимом.

13 января в Минобороны РФ проинформировали, что российские военные начали эвакуировать из Курахово мирных граждан. Местные жители рассказали, что каждый, кто говорил на русском языке, получал со стороны ВСУ в свой адрес угрозы и оскорбления. Кроме того, они заявили, что постоянно подвергались риску получить пулю от украинских военных, даже просто отправившись за водой.