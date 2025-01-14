Москва, 14 января, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Мировой судья судебного участка Nº 235 города Москвы оштрафовал компанию Google на 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания — уплаты других штрафов. Об этом во вторник, 14 января, сообщила объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Global Look Press

Google таким образом совершил административное правонарушение, сказано в сообщении.

«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 235 района Нагорный г. Москвы ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее суды в РФ неоднократно штрафовали Google за нарушение законодательства. В частности, 18 ноября суд оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой информации. 6 ноября в отношении Google был составлен протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора, сумма штрафа составила 6 млн рублей.

Кроме того, ранее суд признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.