Саров, Нижегородская область, 14 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Установку для разрушения атомного ядра планируется построить к 2030 году в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в нижегородском Сарове. Об этом рассказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев «Газете.Ru».

НЦФМ Руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев

Он пояснил, что учёные хотят создать источник комптоновского излучения. Комптоновский эффект заключается в изменении энергии фотона при взаимодействии с электроном. При столкновении фотонов с движущимися им навстречу электронами в ускорителе энергия и частота фотонов будут возрастать.

«Причём в современных ускорителях можно увеличивать частоту в миллионы раз до десятков мегаэлектрон-вольт (это гамма-диапазон). Мы хотим сделать из фотонов резонансный возбудитель ядер, чтобы разрушить ядро атома», —поделился Сергеев.

По словам учёного, ещё никому в мире не удавалось сломать ядро атома. Можно попробовать это сделать, если изучить резонансные частоты, которые возникают в ядре за счёт взаимодействия протонов и нейтронов. Похожие резонансы появляются у колеблющегося маятника.

«Не молотком условным по нему стукнуть, а в такт с его колебаниями добавлять и добавлять разрушительную энергию резонансной световой волны гамма-диапазона», — добавил руководитель НЦФМ.

Ожидается, что в будущем специалисты смогут работать с нейтронами — частицами из трёх кварков, обладающими гораздо большей массой, чем суммарная масса кварков. Если бы удалось вытащить кварки из нейтрона — осуществить деконфайнмент кварков — то получился бы грандиозный источник энергии, отметил Сергеев.

Уменьшение суммарной массы взаимодействующих частиц, пояснил он, означает выделение энергии. На атомных станциях происходит обычная реакция деления ядер с небольшим, на уровне процентов, дефектом массы. Но в гипотетическом примере с кварками этот дефект огромный.

Как сообщало ИА Регнум, строительство НЦФМ в Сарове должны завершить в 2025 году, возможности центра позволят отечественным учёным проводить исследования мирового уровня. Работы по строительству проводятся по поручению президента России Владимира Путина.

В создании НЦФМ принимают участие специалисты «Росатома», учёные из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT‑ и конгресс-центры, а также учебный корпус филиала МГУ, открывшийся 1 сентября 2021 года.