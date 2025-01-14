Российские физики первыми в мире попробуют разрушить ядро атома
Саров, Нижегородская область, 14 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Установку для разрушения атомного ядра планируется построить к 2030 году в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в нижегородском Сарове. Об этом рассказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев «Газете.Ru».
Он пояснил, что учёные хотят создать источник комптоновского излучения. Комптоновский эффект заключается в изменении энергии фотона при взаимодействии с электроном. При столкновении фотонов с движущимися им навстречу электронами в ускорителе энергия и частота фотонов будут возрастать.
«Причём в современных ускорителях можно увеличивать частоту в миллионы раз до десятков мегаэлектрон-вольт (это гамма-диапазон). Мы хотим сделать из фотонов резонансный возбудитель ядер, чтобы разрушить ядро атома», —поделился Сергеев.
По словам учёного, ещё никому в мире не удавалось сломать ядро атома. Можно попробовать это сделать, если изучить резонансные частоты, которые возникают в ядре за счёт взаимодействия протонов и нейтронов. Похожие резонансы появляются у колеблющегося маятника.
«Не молотком условным по нему стукнуть, а в такт с его колебаниями добавлять и добавлять разрушительную энергию резонансной световой волны гамма-диапазона», — добавил руководитель НЦФМ.
Ожидается, что в будущем специалисты смогут работать с нейтронами — частицами из трёх кварков, обладающими гораздо большей массой, чем суммарная масса кварков. Если бы удалось вытащить кварки из нейтрона — осуществить деконфайнмент кварков — то получился бы грандиозный источник энергии, отметил Сергеев.
Уменьшение суммарной массы взаимодействующих частиц, пояснил он, означает выделение энергии. На атомных станциях происходит обычная реакция деления ядер с небольшим, на уровне процентов, дефектом массы. Но в гипотетическом примере с кварками этот дефект огромный.
Как сообщало ИА Регнум, строительство НЦФМ в Сарове должны завершить в 2025 году, возможности центра позволят отечественным учёным проводить исследования мирового уровня. Работы по строительству проводятся по поручению президента России Владимира Путина.
В создании НЦФМ принимают участие специалисты «Росатома», учёные из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT‑ и конгресс-центры, а также учебный корпус филиала МГУ, открывшийся 1 сентября 2021 года.