Коркино, Челябинская область, 14 января, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Прокуратура города Коркино Челябинской области проводит проверку после публикаций СМИ о нахождении в одной из больниц города врача в нетрезвом состоянии. Об этом во вторник, 14 января, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Кадр из видео

Издание «74.ru» ранее сообщило, что из-за нахождения врача больницы Коркино в нетрезвом состоянии было сорвано несколько операций. Родственники пациентов сняли происходящее на видео и вызвали полицию. По данным СМИ, медик, находившийся в нетрезвом состоянии, отстранён от своих обязанностей.

Проверка проводится по факту нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи, сказано в сообщении прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц, исполнению медицинским учреждением трудового законодательства, а также законодательства о здравоохранении», — отметила пресс-служба.

В прокуратуре организован приём граждан по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи, в том числе данным работником, сказано также в сообщении.

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