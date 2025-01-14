Москва, 14 января, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несолидными иногда поступающие от Токио сигналы насчёт мирного договора с Москвой. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

POOL/Global Look Press Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

«Получаем иногда сигналы, мол, мы готовы возобновить диалог по мирному договору, дайте нашим людям опять ездить на Курильские острова по каким-то культурным делам. Ну, это даже несолидно. Причём это всё так делается. Приходит кто-то и говорит: вам просили передать. А где тут написано: «Уважаемый такой»? Нет этого. Просто: вот вам — давайте, работайте», — рассказал он.

При этом Лавров отметил, что Россия ценит мужество Японии, которая не стала отменять гастроли российских артистов на своей территории.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте заявил, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине. Также Исиба указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.