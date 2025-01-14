Москва, 14 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном, заявил 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Что касается российско-азербайджанских отношений, я их оцениваю очень высоко. Они доверительные. У них, у президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина и президента (Азербайджана Ильхама.— Прим. ред.) Алиева, налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов», — сказал глава дипведомства.

Лавров также отметил, что у президентов двух стран налажены доверительные отношения. Они общаются на регулярной основе и закрытых тем для них не существует, заключил министр

Как передавало ИА Регнум, в декабре президент России и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев выразили уверенность в дальнейшем развитии союзнических отношений. Ранее российский лидер выразил уверенность, что Москва и Баку и впредь будут совместно работать по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах.

15 ноября Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран обсудили ход реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.