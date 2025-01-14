Москва, 14 января, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Не все министерства добросовестно исполняют свои обязанности — в ряде сфер наблюдаются проблемы с их ответственностью и полномочиями. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин 14 января в ходе пленарного заседания.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий», — сказал Володин.

По его словам, это вопросы, связанные с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, а также нехваткой кадров в здравоохранении и образовании. Спикер Госдумы выразил надежду, что проблемные вопросы будут вынесены на обсуждение в весеннюю сессию, «чтобы ситуация изменилась к лучшему».

Вместе с тем Володин отметил, что во многих вопросах депутаты и исполнительная власть сообща работают на конечный результат благодаря выстроенным конструктивным отношениям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Госдумы призвал парламентариев «думать головой» и предварительно прорабатывать все законодательные инициативы перед тем, как озвучить их в публичном пространстве. Необдуманные заявления, отметил он, могут встревожить общество, которое серьёзно воспринимает любые действия депутатов.