Москва, 14 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Нищета наблюдается повсеместно в США за пределами центров экономической активности, заявил 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Eric Gay/AP/TASS

«У Соединённых Штатов очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», — сказал он на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2024 году.

Трансляцию мероприятия велась на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Он отметил, что это могли наблюдать участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

Кроме того, по словам главы МИД РФ, с ситуацией в США можно было ознакомиться и во время многих других международных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря агентство Bloomberg, со ссылкой на министерство жилищного строительства и городского развития Соединённых Штатов, написало, что количество бездомных в стране достигло максимального уровня за всю историю наблюдений. Так, по информации ведомства, в январе 2024 года 771 480 человек в США оказались бездомными на одну ночь. Это было на 18% больше, чем фиксировалось в 2023 году.

Кроме того, в 2024 году резко выросло число бездомных в семьях с детьми: прирост за год составил 39%, до 259 473 человек.

В августе 2024 года газета The New York Times проинформировала, что власти Сан-Франциско в рамках борьбы с растущим числом бездомных на улицах начали выдавать им билеты в один конец. В мэрии города объявили, этим людям запрещено оставаться на тротуарах для ночёвки. При этом полицейским разрешили выписывать штрафы тем, кто лежит, сидит или устанавливает палатки в пешеходных зонах.