Москва, 14 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Девушка-подросток из Москвы попала в поле зрения правоохранителей, после того как в интернете завирусилось видео, где она бьёт своего сводного двухлетнего брата в спину ногой. Видео было снято для того, чтобы попасть в тренды соцсети TikTok и набрать побольше просмотров. Знакомые девочки из школы рассказали ИА Регнум, что Настя (имя изменено) никогда не отличалась дружелюбностью и всегда была «на понтах».

Кадр из видео

13-летняя Настя учится в московской школе в Бабушкинском районе. По словам одноклассников, девочка учится плохо, часто прогуливает уроки и не отличается хорошим поведением.

«После того как видео попало в социальные сети, с Настей перестали общаться даже те, кто ещё хоть как-то с ней общался. У неё и так было немного друзей. Она никогда не была дружелюбной, но сейчас она совсем закрылась и ходит грустная по школе. От занятий её не отстранили. Настя всегда со всеми общается надменно, как будто она лучше всех, на каких-то понтах. Из-за этого общаться с ней и до видео желания не было ни у кого. Плюсом ко всему она часто спихивала вину за свои проступки на одноклассников, когда её ругали учителя», — поделилась одноклассница.

Родная мать Насти умерла, когда девочка была еще маленькой. С тех пор она живет с отцом, мачехой и сводным братом. В соцсетях Насти часто встречаются посты, где она описывает, как сильно скучает по своей маме.

По данным ИА Регнум, инцидент случился в ноябре 2024 года. Сотрудники прокуратуры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней и поставили её на профилактический учет.

«Прокурорами установлено, что на видеозаписи запечатлены две школьницы 2011 г. р., одна из которых 14.11.2024 г., находясь в квартире жилого дома на 1-й Напрудной улице, ударила ногой малолетнего сына 2022 г. р. сожительницы отца», — сообщили в прокуратуре.

По факту применения насилия к малолетнему ребёнку возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского главка СКР. По какой именно статье, не уточняется.