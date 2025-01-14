Москва, 14 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Членство Армении в Евросоюзе несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом 14 января на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Roman Naumov/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают», ― пояснил глава внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что решение Армении начать процесс вступления в ЕС является суверенным выбором.

«Но взвесить все за и против, наверное, —это тоже ответственность армянского правительства, руководства, тех, кто занимается экономическим блоком», ― отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз, который теперь рассмотрит парламент. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС — другие нормы.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего старт процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода этой страны из ЕАЭС.

Министр финансов Армении Геворг Папоян 13 января заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза. Он уточнил, что Армения будет развивать отношения с ЕАЭС, а также с другими наднациональными структурами.