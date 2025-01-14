Москва, 14 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Госдума незамедлительно рассмотрит законопроект о наделении военнослужащих, отражающих атаки Вооружённых сил Украины в Курской области, статусом ветеранов боевых действий, заявил 14 января спикер ГД Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Как только законопроект поступит в Госдуму, надеюсь, что вы поддержите, мы его незамедлительно рассмотрим», — сказал Володин на первом пленарном заседании весенней сессии палаты.

По словам спикера, на данный момент принято 124 закона, которые направлены на поддержку участников спецоперации и членов их семей. При этом необходимо на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, что российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса, отметил Володин.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что выплаты бойцам, защищающим Курскую область, следует повысить до уровня доходов участников специальной военной операции.

В феврале Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам СВО. Глава государства также поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов в срок не более трёх месяцев.

26 января глава государства подписал распоряжение о том, что участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.