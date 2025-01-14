Москва, 14 января, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Россия готова обсуждать гарантии безопасности стране, «которая сейчас называется Украиной», заявил во вторник, 14 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом для полноценного урегулирования нужно договариваться о более масштабных вопросах, в евразийском формате, сказал Лавров на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

На Западе начинают признавать, что Украину используют для того, чтобы ослабить Россию, отметил министр. Угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы, сказал он.

«Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договоренностей. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но, при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст будет доминирующим», — заявил Лавров.

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