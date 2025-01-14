Москва, 14 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Адекватность главы киевского режима Владимира Зеленского, который использует нецензурную лексику в ходе интервью, является отдельным вопросом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

AP/TASS

«Недавно Зеленский просто использовал русский мат, чтобы обозначить своё отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границу 1991 года. Адекватность этого гражданина — это отдельный вопрос», — отметил он.

Лавров также напомнил о заявлении Зеленского от 2021 года, когда он призвал уехать в Россию ради блага своих детей граждан Украины, которые идентифицируют себя как русские.

Как передавало ИА Регнум, 5 января Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, при этом он отказался давать его на русском языке, объяснив это тем, что «презирает» русский народ. За три часа интервью глава киевского режима не смог сдержать эмоции и несколько раз использовал нецензурные выражения. Он ругался матом, говоря об отказе Запада ввести антироссийские санкции перед началом СВО и когда шёл разговор о России и её руководителях. Также Зеленский непечатными словами пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште судьба Украины была безразлична.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что допускаемые в последнее время в адрес мировых лидеров хамские и резкие высказывания Зеленского связаны с нервами, перегрузкой и его неустойчивым эмоциональным состоянием. По словам представителя Кремля, глава киевского режима не в состоянии сдерживаться.