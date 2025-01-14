Ярославль, 14 января, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Украинский агент, которого задержали сотрудники ФСБ, заявил, что кураторы с Украины заплатили ему 10 тыс. рублей за подготовку теракта на предприятии оборонного промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области. Об этом он рассказал на допросе.

Его слова приводит Федеральная служба безопасности. Задержанный уточнил, что получил указанные деньги за разведку мест, на которых сотрудники завода паркуют свои машины.

Он признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года. По информации ФСБ, Киев, через своего агента, намеревался отравить работников указанного предприятия. Для этого в их автомобили планировалось залить отравляющие вещества.

В воздуховоды машин украинский агент должен был влить химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2023 года ФСБ предотвратила теракт в Ижевске против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Силовики задержали гражданина России, который действовал по заданию украинских спецслужб.

В конце декабря сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье семерых граждан РФ, включая троих несовершеннолетних, пытавшихся по заданию спецслужб Украины совершить теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Некоторые задержанные проживают в Московской, Свердловской областях и Пермском крае. Они причастны к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля главы предприятия ОПК.

В конце декабря Федеральная служба безопасностизадержала работника режимного предприятия, подозреваемого в шпионаже для спецслужб Украины. По версии ведомства, мужчина установил и поддерживал контакт с представителями украинской службы внешней разведки, а также за деньги передавал им информацию о российских военных, которую можно использовать против безопасности РФ, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.