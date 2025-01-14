Москва, 14 января, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Тринадцатилетняя девочка с силой пнула ногой в спину двухлетнего брата, чтобы снять видео для социальных сетей. Кадры с побоями, снятые в одной из квартир в Москве, попали в Сеть и заинтересовали правоохранительные органы.

Кадр из видео

Инцидент произошёл минувшей осенью, когда две школьницы решили повторить челлендж, популярный в соцсети TikTok. Его участники, танцуя под музыку, толкают людей.

Объектом девочки-подростки выбрали маленького мальчика. Они поставили его на кровать, а затем одна из них резким ударом ноги отбросила его на подушку. Ребёнок остался лежать, а девочка продолжила танцевать перед камерой.

По информации столичной прокуратуры, мальчик приходится младшим братом ударившей его школьнице. Это сын подруги её отца.

«В ноябре 2024 года прокуроры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, она поставлена на профилактический учёт», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

По факту применения насилия к малолетнему ребёнку возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского главка СКР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в детском саду в Набережных Челнах группа воспитанников футбольной секции пинала сверстника ногами. Дети поступили так по указанию тренера, который, предположительно, решил за что-то наказать мальчика. После произошедшего администрация учреждения расторгла договор с тренером.