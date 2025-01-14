Москва, 14 января, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Администрация уходящего американского президента Джо Байдена новыми антироссийскими санкциями в сфере энергетики намерена «подложить свинью» как Сербии, так и администрации избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом 14 января на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп и Джо Байден

«У демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации. Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что США и Евросоюз выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Евросоюз.

Лавров напомнил, что Евросоюз также заявляет Сербии о готовности принять её в объединение, но для этого надо сперва признать независимость Косово.

«То есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению», ― указал российский министр.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли.

При этом действующий президент США Джо Байден допустил, что цены на бензин в США могут вырасти на фоне введения санкций. Новые санкции должны повлиять на рост российской экономики, поспешил заверить глава государства.

МИД РФ заявил, что новые санкции США не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии. Решение нынешней администрации ввести новые ограничительные меры представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков, подчеркивалось в заявлении.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 12 января, что последний пакет санкций США против России создаёт серьёзные проблемы для энергетики Центральной Европы. По его словам, включение в список рестрикций сербской компании NIS приведёт к сложной ситуации со снабжением нефтью и росту цен.