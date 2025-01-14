Москва, 14 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Министерство просвещения России разработало проект указа, согласно которому предлагается установить День наставника и отмечать его 2 марта. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Определение даты учреждения Дня наставника приурочено ко дню подписания 2 марта 2018 г. указа президента Российской Федерации «Об учреждении знака отличия «За наставничество», а также ко дню рождения 2 марта 1823 г. основоположника научной педагогики в России — Ушинского Константина Дмитриевича», — сказано в пояснительной записке к документу.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин поручил представить ему предложения по установлению в России Дня наставника. Также глава государства поручил организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» для вовлечения граждан в патриотическое воспитание.

27 декабря президент провёл заседание государственного совета в Кремле, посвящённое укреплению роли педагога и наставника. Российский лидер предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Российскому образованию необходима воспитательная составляющая. Это нужно для сохранения суверенитета страны, отметил глава государства.

10 ноября Путин подписал закон, предусматривающий дополнение к Трудовому кодексу РФ о регулировании труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда. Размеры и условия осуществления выплат за наставничество устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.