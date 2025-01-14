Берлин, 14 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для переговоров с украинскими властями. Об этом 14 января сообщил телеканал N-tv.

Michael Kappeler/Global Look Press

Предполагается, что стороны обсудят продолжение поставок Берлином военной помощи Киеву. Кроме того, Писториус намерен ознакомиться с текущей обстановкой на Украине.

По данным телеканала, глава минобороны ФРГ также проведёт переговоры о немецких инвестициях в украинскую оружейную промышленность.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Писториус второй раз в должности министра обороны ФРГ посетил Киев. Он прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом на поезде. Его первый визит на Украину состоялся в феврале того же года, тогда министр обороны Германии встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Украинские власти расценили первую заграничную поездку нового главы немецкого ведомства как знак поддержки Киева.

Украина 13 января получила от Германии первую колёсную самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Гаубицу в рамках церемонии у оборонного франко-германского концерна KNDS Писториус передал украинскому послу Алексею Макееву.

Власти Германии ещё в сентябре 2022 года одобрили передачу киевскому режиму 18 самоходных гаубиц RCH-155 на общую сумму €216 млн. При этом отмечалось, что такая поставка состоится не ранее 2025 года.

Журнал Der Spiegel 9 января сообщил, что офис канцлера Германии Олафа Шольца заблокировал выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают главы МИД и минобороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус.