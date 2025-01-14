Братислава, 14 января, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет на Украину, чтобы обсудить транзит газа на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар 14 января ТАСС.

IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Он напомнил, что накануне Фицо опубликовал открытое письмо, в котором пригласил Зеленского на переговоры. Зеленский в ответ заявил, что словацкому премьеру следует 17 января приехать в Киев.

«Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», — сказал Гашпар, представляющий в парламенте партию Фицо.

Как сообщало ИА Регнум, Фицо предложил Зеленскому встретиться в Словакии у границы с Украиной. Он отметил, что так будут созданы хорошие условия для открытого обсуждения вопросов о газовом транзите. Зеленский ответил словацкому премьеру фразой «приезжай в пятницу в Киев».

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины полностью прекращён с 1 января из-за отказа Киева продлевать соглашение. Газ поступал в том числе и в Словакию.

Между Фицо и Зеленским не раз происходили перепалки. Так, 11 января премьер Словакии заявил, что опасно прекращать транзит российского газа через украинскую территорию, а также назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом. Глава киевского режима в конце декабря обвинял Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины.