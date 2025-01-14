Москва, 14 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Совет безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) нуждается в реформировании, заявил 14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Виктор Толочко/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Что касается реформы Совета безопасности, то да, она нужна, потому что те страны, которые несут особую ответственность в мировой экономике, мировых финансов, мировой политике, военных раскладах — далеко не все они представлены в Совете Безопасности ООН», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Министр добавил, что Индия и Бразилия давно и по всем параметрам заслужили быть постоянными членами Совета Безопасности ООН. Также в органе должны быть представлены страны Африки, заключил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что для России неприемлемо, чтобы состав постоянных членов Совбеза ООН был расширен за счёт представителя Запада. Он добавил, что у ФРГ и Японии не получится попасть в состав СБ организации вместе с Индией и Бразилией.

Представители стран Запада «заполонили» секретариаты международных организаций, включая ООН, заявил в мае Лавров. По его словам, провести реформы будет сложно, так как некоторые чиновники «приросли» к своим рабочим местам, и у них сложилась «корпоративная солидарность».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года действующий президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также призвали реформировать Совбез ООН.