Москва, 14 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Мировому сообществу необходимо будет внимательно следить за тем, какими методами избранный президент США Дональд Трамп попробует сделать Америку ещё более великой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Louis Grasse/Global Look Press

«Если ещё господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку ещё более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашённая президентом Трампом, будет достигаться», — отметил он.

Лавров также заявил, что сейчас в мире идёт борьба между сторонниками многополярности и теми, кому устав ООН не писан. По его словам, западные страны не желают честно конкурировать с другими государствами, и поэтому они «скользят по наклонной плоскости».

Как передавало ИА Регнум, 12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал, что избранный президент США готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он уточнил, что американский политик считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией. Уолтц добавил, что новая администрация США обязательно будет работать над этим в предстоящие месяцы.