ДНР, 14 января, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Российские военные вытеснили подразделения ВСУ с территории огнеупорного комбината в городе Часов Яр и сосредоточились на зачистке многоэтажной застройки. Об этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил 14 января в эфире «Первого канала».

Александр Река/ТАСС

Он отметил, что украинские силы покинули завод огнеупоров после довольно серьёзного сопротивления. Российские штурмовики действовали эффективно и отбросили противника в район частной застройки к югу и западу от предприятия.

«Сейчас уже ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода, и там идёт зачистка как раз таки в первую очередь многоэтажной застройки, и тогда можно уже рассматривать полное освобождение города», — сказал Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский военный с позывным Чукча рассказал, что подразделения ВС РФ зашли в третий и четвёртый цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре. По его словам, третий цех — самое большое и подготовленное к обороне здание комбината, ключевой узел обороны «Цитадели».

Кроме того, ВС России взяли под огневой контроль основные пути подвоза боеприпасов для украинских формирований в Часовом Яре.