Москва, 14 января, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Подписание Арменией договора о стратегическом партнёрстве с США является суверенным правом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Это абсолютно суверенное право наших армянских друзей. Это суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам. Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, мы намерены их развивать и дальше», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе, а скорее наоборот. По его словам, Штаты пытаются всячески «затягивать в свой кильватер новые и новые страны».

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян сообщила, что 14 января планируется подписание договора о стратегическом партнёрстве между Арменией и США. Подписи поставят глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В апреле Мирзоян заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС. Ереван продолжит укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном, заверил он и призвал не считать это переломным моментом.