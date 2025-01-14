Москва, 14 января, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном для России является очень важным событием. Об этом 14 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Щербак/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Подписание этого договора ― это очень важная составляющая предстоящего визита [президента Ирана Масуда] Пезешкиана», ― подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Россия придаёт этому большое значение.

По словам Пескова, после подписания документа главы государств выступят с заявлениями для СМИ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Кремле сообщили, что Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем партнёрстве Москвы и Тегерана после переговоров, которые состоятся 17 января. Планируется, что главы государств в ходе встречи обсудят перспективы расширения сотрудничества России и Ирана, а также актуальные региональные и международные вопросы.

3 декабря Песков подчеркнул, что Россия и Иран не собираются затягивать подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. 6 января официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи уточнил, что это соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. Он добавил, что за последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ.

В июле Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, которую он назвал стратегическим союзником Ирана. В октябре Путин провёл встречу с иранским президентом. Российский лидер отмечал, что Москва и Тегеран ведут активную совместную работу на международной арене, и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.