Москва, 14 января, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко в рамках рабочего визита в Москву снял видео в столичном супермаркете «Ашан», в котором восхитился широким ассортиментом продуктов на полках при низком уровне цен в условиях западных санкций.

Кадр из видео

«Тут, наверное, шесть метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла. А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни», — заявил он.

Данко отметил низкие цены на молочную продукцию и на помидоры. Также вице-спикер подчеркнул, что после ухода из России известных брендов, их место вскоре было занято, и сейчас на полках магазинов есть всё то же, что и в Словакии.

Как передавало ИА Регнум, делегация Национального совета Словакии прибыла в Москву с официальным визитом, который состоится с 12 по 15 января. В её состав вошли также второй вице-спикер Тибор Гашпар, депутаты Мариан Кери, Ян Мажгут, Рихард Глык и Адам Лучанский. Целью визита стало обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию и перспектив мирного урегулирования украинского кризиса.

В поездке делегация столкнулась с неприятной ситуацией из-за решения польских властей. Страна не пропустила через своё воздушное пространство самолёт со словацкой группой. Из-за этого решения Польши борт пришлось направить в Москву через Чехию и Германию.