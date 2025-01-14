Ульяновск, 14 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов, действовавшие в аэропорту Ульяновска, сняты. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 11:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских рейсов. Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли для этого все необходимые меры.

Кроме того, Кореняко проинформировал, что возобновлены приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 января в Росавиации проинформировали, что аэропорт в Ижевске временно не принимает и не отправляет рейсы. Подобные ограничения были введены в воздушных гаванях в ещё нескольких городах, включая Уфу.

14 января саратовский аэропорт Гагарин возобновил приём и отправку рейсов после временных ограничений.