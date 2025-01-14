Москва, 14 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Количество проездов по скоростным платным магистралям в России в 2024 году достигло 379 млн, что на 33% превышает показатель прошлого года. Об этом 14 января со ссылкой на данные государственной компании «Автодор» сообщил «Коммерсантъ».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Для сравнения: в 2023 году прирост составлял 17%, в 2022 году — 13,3%.

Значительный рост объясняется, в том числе, запуском новых участков трасс. В компании напомнили, что в конце 2023 года открылось движение по всей магистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. А летом 2024 года заработал обход Твери на трассе М-11 «Нева», который обеспечил бесшовное сообщение между Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.

Наибольшей популярностью пользовалась дорога М-4 «Дон» на Черноморское побережье, где количество проездов увеличилось на 24% и достигло 179 млн. Особенно интенсивным движением отличался август, когда среднесуточная интенсивность выросла на 12% по сравнению с августом 2023 года.

По магистрали М-12 «Восток» за год после открытия было совершено более 27 млн проездов. Среднесуточная интенсивность движения к концу года составила 10 тыс. автомобилей, а в пиковые месяцы достигала 15 тыс. На подмосковных участках интенсивность доходила до 62 тыс. автомобилей в сутки.

Также в числе востребованных магистралей оказались ЦКАД в Московской области (более 80,2 млн поездок), М-3 «Украина» с 124-го по 194-й км в Калужской области (свыше 10,5 млн поездок) и М-1 «Беларусь» с 33-го по 66-й км (10,8 млн поездок).

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по видеоконференцсвязи открыл движение по второй очереди Вознесенского тракта в Татарстане. Он также открыл ещё одну платную дорогу в регионе — Алексеевск — Альметьевск, которую построили с привлечением внебюджетных источников. Она соединяет три федеральные трассы: М5 «Урал», М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря сообщил, что трасса М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, оказалась востребованной, ею воспользовались около 26 млн автомобилистов. Также по ней перевезли свыше 70 млн тонн грузов.

В конце октября Минтранс РФ сообщил, что на стадии обсуждения находится проект федерального закона об увеличении почти в семь раз штрафов за неоплату проезда по платным автодорогам: с 1,5 до 10 тыс. рублей для легковых машин и с 5 до 30 тыс. рублей для грузовиков.