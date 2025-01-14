Уфа, 14 января, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов временно введены в аэропорту города Уфы, сообщили 14 января в пресс-службе Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)», — написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 января, в Росавиации проинформировали, что аэропорт в Ижевске временно не принимает и не отправляет рейсы. Подобные ограничения также объявлялись в воздушных гаванях Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова. В последнем городе приём и отправка авиарейсов возобновились.

Также ограничения были сняты в калужском аэропорту Грабцево и тамбовском аэропорту Донское. Ночью и утром 14 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили налёты дронов ВСУ в нескольких регионах РФ, включая Татарстан, Тульскую, Орловскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.