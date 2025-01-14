Альметьевск, Татарстан, 14 января, 2025, 11:04 — ИА Регнум. В городе Альметьевске в Татарстане объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности спуститесь в подвалы, не подходите к окнам», ― говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Уточняется, что в промышленной зоне Альметьевска проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. Все экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности.

Горожанам напомнили о правилах поведения при угрозе атаки дронов, а также предоставили списки подвальных укрытий. Их попросили не поддаваться панике.

«Дано поручение всем управляющим компаниям об открытии каждого дома и всех подвальных помещений, которые считаются укрытиями, просим вас сохранять спокойствие», ― написал в Telegram-канале руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 января в пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны. На место происшествия прибыли экстренные службы реагирования. Последствия инцидента оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Также ночью 14 января на территории Саратовской области объявили угрозу атаки украинских беспилотников. Информация об опасности поступила от Минобороны России. Все экстренные службы перевели в полную готовность. При атаке БПЛА в Энгельсе промышленное предприятие получило повреждения. Экстренные и оперативные службы привели в усиленный режим работы. Школы Саратова и Энгельса проведут занятия 14 января в дистанционном формате.

Силы противовоздушной обороны ночью 14 января отразили атаку ВСУ на Тульскую область. В небе над регионом было уничтожено 16 вражеских беспилотников.