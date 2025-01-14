Саратов, 14 января, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Саратовский аэропорт Гагарин возобновил приём и отправку рейсов после временных ограничений, сообщил 14 января пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что ограничения отменены в 10:30 мск. Они действовали около четырёх часов.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов», — пояснил Кореняко.

Ограничения на вылёт и прилёт продолжают действовать в аэропортах Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Казани и Ижевска.

Как сообщало ИА Регнум, калужский аэропорт Грабцево и тамбовский аэропорт Донское утром 14 января возобновили работу после временных ограничений.

Ночью и утром налёты украинских беспилотников отразили в нескольких регионах России: в Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областях и Татарстане. В тульском Алексине упавшие обломки повредили нескольких автомобилей и хозпостроек, а также остекление в жилом доме. В Саратове и Энгельсе повреждены два промышленных предприятия, школы переведены на дистанционный режим работы. В пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны.