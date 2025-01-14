Москва, 14 января, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера. Об этом сообщил портал Chess.com.

Кадр из видео Роман Шогджиев

Он стал самым юных шахматистом, заработавшим свой первый балл международного мастера в возрасте девяти лет и десяти месяцев. Шогджиев почти на месяц улучшил прежнее достижение аргентинца Фаустино Оро, достигнутое в 2023 году.

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера. Шогджиев выполнил норму для получения статуса в декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде.

Также ему удалось попасть в первую тройку шахматистов, которые взяли отметку в 2300 очков рейтинга ЭЛО до наступления 10-летнего возраста.

Шогджиев — победитель чемпионата мира‑2023 среди юношей до восьми лет и чемпион Европы‑2022 среди юношей до восьми лет. Его текущий рейтинг в классике составляет 2349. Наивысший рейтинг у юного россиянина в блице (2418).

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 18-летний шахматист Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук. Третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.

В финале мирового турнира сошлись россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен, где сыграли семь партий, так и не позволивших выявить победителя. Тогда Карлсен предложил россиянину разделить первое место. В итоге FIDE одобрила это решение, что стало первым таким случаем.