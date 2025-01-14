Девятилетний российский шахматист Шогджиев установил мировой рекорд
Москва, 14 января, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера. Об этом сообщил портал Chess.com.
Он стал самым юных шахматистом, заработавшим свой первый балл международного мастера в возрасте девяти лет и десяти месяцев. Шогджиев почти на месяц улучшил прежнее достижение аргентинца Фаустино Оро, достигнутое в 2023 году.
Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера. Шогджиев выполнил норму для получения статуса в декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде.
Также ему удалось попасть в первую тройку шахматистов, которые взяли отметку в 2300 очков рейтинга ЭЛО до наступления 10-летнего возраста.
Шогджиев — победитель чемпионата мира‑2023 среди юношей до восьми лет и чемпион Европы‑2022 среди юношей до восьми лет. Его текущий рейтинг в классике составляет 2349. Наивысший рейтинг у юного россиянина в блице (2418).
Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 18-летний шахматист Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук. Третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.
В финале мирового турнира сошлись россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен, где сыграли семь партий, так и не позволивших выявить победителя. Тогда Карлсен предложил россиянину разделить первое место. В итоге FIDE одобрила это решение, что стало первым таким случаем.