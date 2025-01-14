Великий Новгород, 14 января, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», оснащённый тепловизором, поступил в серийное производство. Выпускаемые аппараты отправляются в зону СВО, сообщил глава научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев 14 января ТАСС.

«Аппарат именно серийно пошёл на фронт, а не только опытные экземпляры, как это было раньше. Теперь дело за бойцами, которые применяют этот дрон», — сказал Чадаев.

По его словам, поступление на фронт FPV-дронов с тепловизорами стало для разработчиков большой радостью. Для противника это означает «нечаянную радость» не только днём, но и ночью.

Впервые российские военные применили беспилотник «Князь Вандал», разработанный в НПЦ в Великом Новгороде, в августе 2024 года в Курской области для отражения атак украинских войск. Дрон позволяет выполнять различные задачи и устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.