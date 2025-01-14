Москва, 14 января, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 14 января повысил цены на две модели Lada. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Индексация цен коснулась только двух моделей — Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», — говорится в сообщении.

Таким образом, Lada Granta в базовой комплектации подорожала на 50 тыс. рублей, и теперь её стоимость начинается от 750 тыс. рублей. Niva Legend также прибавила в цене на 40 тыс. рублей, новая цена составила 1,02 млн рублей.

При этом в компании отметили, что цены на модели Vesta, Largus, Niva Travel и новую Aura остались прежними. Также в «АвтоВАЗе» напомнили, что цены на наиболее доступные базовые модели не менялись с ноября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа компания «АвтоВАЗ» проиндексировала стоимость автомобилей марки Granta и Niva на 1,4%. Таким образом, с начала 2024 года стоимость автомобилей Lada была проиндексирована на 4,3%.

В июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем 2024 года составил 9,5%.