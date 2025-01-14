Энгельс, Саратовская область, 14 января, 2025, 10:02 — ИА Регнум. В Энгельсе Саратовской области зафиксировали проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. Об этом 14 января сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В настоящее время ведётся восстановление давления на сетях холодного водоснабжения», ― написал он в Telegram-канале.

Исаев добавил, что специалисты восстанавливают работу насосных станций в связи с перезапуском системы электроснабжения. По словам Исаева, систему холодного водоснабжения заполнят водой уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Энгельсе 14 января в результате атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие. В связи с опасностью налёта дронов школы в Саратове и Энгельсе переведены на дистанционный режим.

Как уточнил губернатор региона Роман Бусаргин, Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников, средства ПВО ликвидировали большое количество целей. Ещё одно промышленное предприятие получило повреждения в Саратове. На местах работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на 8 января ВСУ предприняли попытку массированной атаки с использованием дронов на объекты в Саратовской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники противника, однако их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, где начался сильный пожар.

В процессе ликвидации возгорания на предприятии погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал. В связи с пожаром в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 13 января открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе удалось ликвидировать.