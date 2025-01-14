Ереван, 14 января, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Армения и США подпишут договор о стратегическом партнёрстве между государствами. Планируется, что подписи под документом 14 января поставят министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Brendan Smialowski/AP/TASS Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Мероприятие состоится в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск) и будет освещаться на платформах МИД Армении», ― говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Церемония подписания пройдёт в Вашингтоне. Госдепартамент США также будет транслировать политическое мероприятие в прямом эфире.

Как сообщало ИА Регнум, Мирзоян в Гааге на встрече с председателем Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ в начале декабря 2024 года заявил, что Ереван готов сотрудничать с МУС. Он подчеркнул, что Армения готова участвовать в усилиях международного сотрудничества, которые направлены на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права.

Глава МИД Армении в апреле заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС. Ереван продолжит укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном, заверил он и призвал не считать это переломным моментом.

7 ноября СВР сообщила, что Госдеп США активизировал работу прозападных структур гражданского общества в Армении, чтобы переориентировать эту страну на Запад. В пресс-бюро Службы внешней разведки добавили, что США продолжают пытаться навязывать Армении так называемую демократизацию, преследуя этим цель полностью подчинить себе республику.