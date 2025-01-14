Киев, 14 января, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Украина ввела санкции против Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая является оператором платёжной системы «Мир». Соответствующий указ глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 13 января.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Этим документом Зеленский ввёл санкций против 140 субъектов финансового сектора России. Антироссийские санкции вводятся на 10 лет и касаются в общей сложности 75 физических и 65 юридических лиц. В санкционный список также попала платёжная система «Золотая Корона».

«Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России. 140 разных субъектов», — уточнил глава киевского режима в соцсети X.

Рестрикции заключаются в блокировке активов, прекращении торговых операций, остановке экономических и финансовых обязательств. Кроме того, по словам Зеленского, он подписал ещё один документ, согласно которому за попытки обойти санкции будет введена уголовная ответственность.

Зеленский уточнил, что Украина будет продолжать совместную работу со своими партнёрами по вопросу давления санкциями на Россию.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 7 января внёс в Верховную раду Украины законопроект о прекращении действия части международных договоров, касающихся сотрудничества с РФ и Белоруссией в правоохранительной сфере. В качестве основания для прекращения договоров указана остановка почтовой связи между странами, вследствие чего практическая реализация документов невозможна. Всего в проекте закона указаны 26 международных договоров и один двусторонний договор между Украиной и Белоруссией.

В феврале прошлого года в пресс-службе НСПК заявили, что введённые США санкции в отношении Национальной системы платёжных карт не скажутся на работе платёжных сервисов в России. Отмечалось, что работа сервисов платёжной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей осуществляются в штатном режиме.

В России национальную платёжную систему «Мир» основали в 2015 году. Массовый выпуск карт начался в 2017 году. Платёжная система используется для проведения внутрироссийских расчётов. Платёжную систему «Мир» обслуживают и в ряде других стран. В частности, 5 декабря 2023 года она запустила приём карт на Кубе, в ноябре того же года — в Венесуэле.