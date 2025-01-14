Москва, 14 января, 2025, 09:05 — ИА Регнум. В России на фоне повышения утильсбора и волатильности курса подорожали автомобили. В среднем — на 1,5-5%, сообщил 14 января «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли и экспертов.

Belkin Alexey/Global Look Press

Цены с начала года подняли как зарубежные, так и отечественные производители. При этом отмечается, что этот процесс идёт достаточно хаотично, но массово. Наибольший рост цен наблюдается по маркам, у которых на конец года оставались незначительные запасы. В первую очередь растут цены на самые популярные модели.

По данным «Автостата», в январе ценники на российском рынке обновили автомобили брендов китайского автоконцерна Great Wall. В частности, лидер среди иномарок в России — Haval с января повысил цены на 100–200 тыс. рублей на шесть моделей: Jolion, М6, H3, F7, H5 и H9. Премиальная марка Wey подняла цены на 200 тыс. рублей на гибридный Wey 07 и на 100 тыс. рублей на гибридный минивэн Wey 80. Весь модельный ряд Tank подорожал на 200–500 тыс. рублей.

О подорожании на машины семейства Lada Granta и Lada Niva Travel сообщили и в АвтоВАЗе. В среднем по модельному ряду повышение составит 1,8%.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прогнозируют рост цен до 10% по итогам января-февраля. По их словам, на спрос и ценообразование повлияет инфляция, утильсбор, курс валюты и высокая ставка Центробанка.

«Автостат» также сохраняет прогноз по увеличению стоимости новых автомобилей на 10% за первое полугодие.

«Подорожание затронет все бренды, меньший рост будет на марки с высокой локализацией производства на территории России», — отметил директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Как сообщало ИА Регнум, Ульяновский автозавод (УАЗ) 7 января повысил цены на производимые им автомобили 2025 года выпуска. Так, внедорожник УАЗ «Патриот» в младшей комплектации Base ИКАР теперь стоит 1,78 млн рублей, в то время как цена на прошлогодний «Патриот» с тем же оснащением составляет 1,7 млн рублей. С пакетом Limited эта модель 2025 года будет стоить 2,04 млн рублей против 1,96 млн рублей за автомобиль прошлого года.

2 января АвтоВАЗ раскрыл новые цены на автомобили Lada, цены на некоторые модели повысились с 14 января. Подорожали седаны Lada Granta и Lada Vesta, а также трёхдверный внедорожник Niva Legend. При этом цены на модели Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel не изменились.

Новые легковые автомобили в России после повышения утилизационного сбора в течение октября подорожали на 2–5%. По мнению экспертов, на рост цен, кроме повышения утильсбора, также повлияло ослабление рубля на валютном рынке.