Орел, 14 января, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Орловская область подверглась массовой атаке украинских дронов в ночь на 14 января. Над регионом сбили 17 украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

РИА Новости

«Благодаря надёжной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — написал Клычков.

В места, куда упали обломки беспилотников, прибыли оперативные службы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, налёты беспилотников ночью отразили в нескольких регионах России. Так, о массовой атаке БПЛА сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он уточнил, что над регионом были перехвачены 17 вражеских БПЛА, в том числе в Суворовском районе. Налёту подвергся город Алексин, там упавшие обломки повредили нескольких автомобилей и хозпостроек, а также остекление в жилом доме.

В Воронеже и двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.

Ещё 14 дронов были уничтожены и подавлены средствами РЭБ в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.

В Саратовской области в городе Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие. В связи с опасностью налёта дронов школы в Саратове и Энгельсе переведены на дистанционный формат, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны, проинформировала пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Росавиация временно ограничила работу аэропортов в Пензе, Ульяновске, Казани и Саратове на фоне угрозы атаки БПЛА. Ограничения также действовали в аэропортах Калуги и Тамбова.