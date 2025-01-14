Мариуполь, ДНР, 14 января, 2025, 08:13 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) жительницу Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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По данным ведомства, задержанная неоднократно в социальных сетях призывала к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря прошлого года Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актёру Алексею Панину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в публичном оправдании терроризма, и оставил его без изменений.

В сентябре суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы. Актёр в октябре 2022 года разместил в Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.

В Ярославле 3 декабря задержали 58-летнего мужчину, который призывал к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции (АЭС). Он публично оправдывал террористическую деятельность и посредством интернета призвал к её осуществлению. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.