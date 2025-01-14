Казань, 14 января, 2025, 08:04 — ИА Регнум. В пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны. Об этом сообщила 14 января пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня в 05:20 мск в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны», — уточнили в пресс-службе.

На место происшествия прибыли экстренные службы реагирования. Последствия инцидента оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Глава республики, получив доклады, выехал на место.

Как передавало ИА Регнум, ночью 14 января на территории Саратовской области объявили угрозу атаки вражеских беспилотников. Информация об опасности поступила от Минобороны России. Все экстренные службы были приведены в полную готовность. При атаке БПЛА в Энгельсе промышленное предприятие получило повреждения. Экстренные и оперативные службы привели в усиленный режим работы. Школы Саратова и Энгельса проведут занятия 14 января в дистанционном формате.

Силы противовоздушной обороны ночью 14 января отразили атаку ВСУ на Тульскую область. В небе над регионом было уничтожено 16 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.