Вашингтон, 14 января, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Жители европейских государств будут вынуждены учить русский язык в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

ИА Регнум Марк Рютте, НАТО

«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придётся идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — пригрозил он во время выступления в Европарламенте в Брюсселе.

По словам Рютте, безопасность «не может быть бесплатной». Генсек НАТО призвал депутатов Европарламента использовать своё влияние и сыграть ключевую роль в дебатах по необходимости срочно нарастить военные расходы за счёт сокращения трат на социальные выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, страны — участницы НАТО сумеют повысить свои расходы на оборону до 5% ВВП, как этого требовал избранный президент США Дональд Трамп, только через 10 лет, заявил 12 января глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Оборонный бюджет Германии следует значительно увеличить, вероятно, до уровня в 3,5% от ВВП, призвал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Он считает, что расходы в размере 2% от ВВП, которые сейчас составляют военный бюджет страны, недостаточны.

С Россией воюют практически все страны НАТО, отмечал 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил рост стоимости военной продукции, в частности боеприпасов, на Западе. Странам НАТО может не хватить и 3% ВВП на военные расходы, если стоимость этой продукции продолжит расти, заявил российский лидер.