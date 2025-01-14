Москва, 14 января, 2025, 07:35 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора появятся в федеральной торговой сети «Светофор» с внеплановой проверкой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документы правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM На прилавке сетевого магазина

Первый вице-премьер Денис Мантуров уже поручил представить в правительство необходимые для этого бумаги.

При этом в каких российских регионах пройдут проверки ведомства, пока не неизвестно.

Торговая сеть «Светофор» включает в себя более 2 тыс. магазинов низких цен.

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский из-за многочисленных нарушений попросил правительство провести проверку «Светофора». Роспотребнадзор запланировал ее на конец января.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в двух точках сети общепита «Моремания» после того, как в ноябре в двух кафе сети были выявлены нарушения санитарных норм. После обращения депутата Лисовского ведомство было принято решение провести внеплановую проверку. По результатам проверки было снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья.