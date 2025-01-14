Москва, 14 января, 2025, 07:21 — ИА Регнум. В аэропортах Калуги и Тамбова сняли введённые ранним утром 14 января временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

https://www.tambov.gov.ru В аэропорту Тамбова

Режим ограничений продолжает действовать в аэропортах Казани и Саратова.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов, добавил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в Пулково дважды вводились ограничения из-за обильного снегопада. В первый раз на запасные аэродромы, прежде всего в Москву, были отправлены 33 рейса, следовавшие в воздушную гавань. Воздушная гавань предоставила пассажирам задержанных рейсов воду и питание.

11 января временные ограничения вводились в аэропортах Ульяновска, Самары, Саратова. За время действия ограничений в Саратове два борта совершили посадку на запасных аэродромах, в Ульяновске — один.