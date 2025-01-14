Новый, 1055-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ряда российских территорий. О нанесении 14 января повреждения промышленному предприятию в Энгельсе сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусоргин. Он добавил, что занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Только накануне региону удалось добиться ликвидации открытого горения, возникшего на одном из энгельсских предприятий после вражеской атаки 8 января. Тогда при тушении погибли двое пожарных — Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов. Чтобы справиться с огнём, вводился режим ЧС.

Вторжению украинских беспилотников подверглась и Тульская область. По предварительной информации губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет.

14 БПЛА было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.

Также в ночь на 14 января киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены, пояснил губернатор Александр Богомаз.

Ешё один украинский дрон был обнаружен и ликвидирован в небе над Воронежем.

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