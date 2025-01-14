Саратов, 14 января, 2025, 07:05 — ИА Регнум. В школах Саратова и Энгельса занятия 14 января пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Du.gov.ru Дистанционный урок

«Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — добавил он в Telegram-канале.

Глава Энгельсского района Михаил Исаев уточнил, что занятия в школах пройдут дистанционно в связи с угрозой атаки беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 января на территории Саратовской области объявили угрозу атаки вражеских беспилотников. Информация об опасности поступила от Минобороны России. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.

При атаке БПЛА в Энгельсе промышленное предприятие получило повреждения. Экстренные и оперативные службы привели в усиленный режим работы.