Кишинёв, 14 января, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил, что представители его партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) повторно обратились в прокуратуру Молдавии, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и госбюджету из-за повышения тарифа на газ.

ИА Регнум Российский газ в Европе

Тариф на газ в Молдавии с 1 декабря вырос на 28% — до 0,85 доллара за кубометр.

«MAN повторно направило в Генеральную прокуратуру ходатайство о возбуждении отдельного уголовного дела в результате повышения цен на газ», — написал в Telegram-канале Чебан.

По его словам, оппозиция настаивает на необходимости отдельного уголовного дела. Мэр пояснил, что некомпетентность и незаконные действия чиновников привели к причинению ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах, что является фактами, подлежащими расследованию в порядке отдельного уголовного судопроизводства.

Как сообщало ИА Регнум, с января 2025 года «Газпром» остановил транзит газа в Молдавию из-за долгов властей республики. Кроме того, киевский режим отказался продлевать транзитный договор с Россией для поставок через свою территорию газа в Молдавию, а «Газпром» не стал предлагать альтернативных путей доставки.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн долларов долга.

Госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан 5 января заявил, что в Приднестровье отказались от помощи Кишинёва на фоне газового кризиса.