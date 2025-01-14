Самара, 14 января, 2025, 06:55 — ИА Регнум. В Самарской области ранним утром 14 января объявили опасность атаки беспилотниками. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Население области предупредили об угрозе воздушной атаки и попросили сохранять бдительность.

Как сообщало ИА Регнум, промышленное предприятие получило повреждения в городе Энгельсе при атаке БПЛА, проинформировал 14 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Силы противовоздушной обороны ночью 14 января отразили атаку ВСУ на Тульскую область. В небе над регионом было уничтожено 16 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.